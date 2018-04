Internationalen Design Award für nuapua

24.04.2018, 14:49 Uhr

Das Trinksystem nuapua aus Kremsmünster wurde mit dem Red Dot Product Design Award ausgezeichnet

KREMSMÜNSTER (sta). Die Stimmen sind ausgezählt und nuapua gehört zu den Gewinnern des Red Dot Product Design Awards 2018. Im heurigen Jahr reichten Unternehmen und Designer aus 59 Nationen mehr als 6.300 Innovationen ein, darunter auch die stylischen nuapua Trinksysteme aus Kremsmünster. nuapua ist ein innovatives Designer Trinksystem, welches frisches Trinkwasser mit zartem Geschmack veredelt. Und zwar gänzlich ohne Süße und synthetische Zusatzstoffe. Ein Trinkvergnügen also für alle, die Wert auf Gesundheit, Genuss, Design und Nachhaltigkeit legen.

Bereits 30.000 Kunden

Die nuapua GmbH ist ein 2012 gegründetes Unternehmen aus Kremsmünster, das sich zum Ziel gesetzt hat, mit seinem Trinksystem mehr Freude am Wassertrinken zu bereiten und beweist, dass guter Geschmack auch ohne Süße und anderes unliebsames Beiwerk auskommen kann. Neben geschmackvollem Trinken steht nuapua für Qualität und Design. Durch die präzise Verarbeitung und die Verwendung hochwertiger Rohstoffe und Materialien ist nicht nur die Freude in der Anwendung, sondern auch ein Beitrag für die Umwelt sichergestellt.Der Ideengeber und mehrfach ausgezeichnete Produktdesigner von nuapua, Gerhard Fuchs, ist neben nuapua für einige international bekannte Marken tätig. Die Idee für dieses revolutionäre Trinksystem hat er bereits vor über acht Jahren geboren. Um Abwechslung in seinen Trinkalltag zu bringen, reicherte Gerhard Fuchs frisches Quellwasser mit Kräutern und Früchten an. Jedoch musste er feststellen, dass dies beim Sport oder auf Geschäftsreisen nicht alltagstauglich war. So entwickelte er mit drei Freunden die Idee, diese Art der Wasserveredelung für den mobilen Einsatz möglich zu machen. Es konnten bis dato bereits mehr als 30.000 Kunden von nuapua begeistert werden. nuapua wächst – und das auch im Handel. Neben dem eigenen Online -Shop ist nuapua aktuell in über 150 Partnershops in Österreich, Deutschland und der Schweiz erhältlich. Eine Ausweitung auf weitere EU-Länder ist bereits in Planung.Der bereits 1955 ins Leben gerufene Red Dot Design Award, ist ein internationaler hoch angesehener Designwettbewerb und gilt als einer der begehrtesten Qualitätssiegel für gute Gestaltung.