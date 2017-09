Karlo Hujber: "Weitblick und Mut zu neuen Wegen haben"

26.09.2017, 19:10 Uhr

Im Herbst startet der dritte "Gecko"-Lehrgang. Die BezirksRundschau sprach mit Lehrgangsleiter Karlo M. Hujber.

BEZIRK (wey).Ich war bereits in sehr jungen Jahren führend in der Verbandsjugendarbeit in OÖ, Salzburg und Wien tätig. Später habe ich mich der Familienarbeit verschrieben, baute zahlreiche Eltern-Kind-Zentren und in Südtirol eine namhafte Bildungsstätte auf. Dann entschloss ich mich, in selbständiger Tätigkeit Initiativen zu begleiten, die ihren Lebensraum aktiv mitgestalten möchten.

"Gecko" steht für Gestaltungskompetenz. Die Teilnehmer erwerben sich ein fundiertes Basiswissen sowie sehr praxisbezogene Anregungen für soziale, kulturelle, ökologische und regionalwirtschaftliche Aktionsfelder. Sie erhalten einen "Werkzeugkoffer", der mit kreativen Methoden und Materialien befüllt wird. Zum Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat, das vom Regionalforum Steyr-Kirchdorf und vom Land OÖ unterzeichnet ist.Ja, aber nicht nur. Willkommen sind Leute jedes Alters, die in Vereinen, Initiativen, Selbsthilfegruppen, in der Jugend- oder Familienarbeit, in der Gesunden Gemeinde, im Tourismus etc. tätig sind. Wir wollen aber auch "Neulinge" gewinnen.Richtig, denn Worte brauchen auch Taten! Es reicht deshalb nicht, sich nur theoretisch mit solchen Fragen auseinander zu setzen. Daher arbeiten die Teilnehmer auch an zeitlich überschaubaren und meist spannenden Praxisaufgaben, die sie selbst auswählen können.Unter dem Motto "Zeige dein Talent" entdecken die Teilnehmer einerseits, was sie an eigenen Ideen mit anderen umsetzen können, aber auch, welchen "Zusatzgewinn" ein solches Engagement ihnen für die persönliche und berufliche Entwicklung bringen kann. Die Ergebnisse der voran gegangenen Lehrgänge überzeugen!Einen Großteil der Kosten übernimmt das Regionalforum Steyr-Kirchdorf, auch das Land OÖ leistet einen Beitrag. So verbleiben den Teilnehmern für zehn Seminartage 400 Euro. Aus finanziellen Gründen soll jedoch niemand von der Teilnahme abgehalten werden.