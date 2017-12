Kater "Balu" wird verzweifelt gesucht

31.12.2017, 13:38 Uhr

Seit 22. Dezember 2017 ist Familie Diensthuber aus Inzersdorf auf der verzweifelten Suche nach einem 1,5 Jahre alten Kater, der in Panik wegen eines ausgelösten Alarms weggelaufen ist.

INZERSDORF. Am Freitag, 22. Dezember 2017, um ca. 12.30 Uhr, ist Kater "Balu" - eine reine Wohnungskatze - wegen eines ausgelösten Alarms in Panik von zu Hause weggelaufen. Balu wohnt in Inzersdorf im Hubertusweg. Er ist eine reine Wohnungskatze und keinen Freigang und keine fremden Menschen gewöhnt. Seine Familie fürchtet, dass er somit von alleine nicht nach Hause finden wird, und ersucht um Hinweise. Möglicherweise hat ihn jemand gesehen oder der Kater versteckt sich in einem Keller oder einer Garage.Jacqueline Diensthuber, Tel. 0699 10 755 887Thomas Diensthuber, Tel. 0676 935 1636Rudolf Diensthuber, Tel. 0676 512 8275