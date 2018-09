„Kostbarmacher“: Eva Waser aus Pettenbach für ihre Marmelade ausgezeichnet

18.09.2018, 19:01 Uhr

160 Marmeladen nahmen am „Kostbarmacher“-Wettbewerb teil. Die besten zwölf Kreationen in jeder Kategorie wurden ausgezeichnet.

PETTENBACH. Die drei Siegerinnen des Marmeladen-Wettbewerbs der Lagerhaus-Eigenmarke „Kostbarmacher“ sind gekürt: die Pettenbacherin Eva Waser in der Kategorie Heimisch & Klassisch sowie Elisabeth Wagnest bei den kreativen und Judit Klaindl bei den süßen & scharfen Marmeladen. Getreu dem Motto „Jeder kann das!“ waren die Teilnehmer aufgerufen, Früchte oder Gemüse zu Marmelade einzukochen und ein Einmachglas davon sowie das Rezept einzusenden. Die Siegerinnen haben sich unter den insgesamt 160 Einsendungen durchgesetzt, die bis 28. Juli 2018 an die RWA Raiffeisen Ware Austria versandt wurden.

Fachjury von Kreativität und Vielfalt begeistert

Bis 28. Juli 2018 waren Veredler aus allen Bundesländern aufgerufen, ihre Marmeladen an die RWA Raiffeisen Ware Austria zu übermitteln und sich mit ihren Kreationen dem „Kostbarmacher“-Wettbewerb zu stellen. Nun stehen die Siegerinnen in den einzelnen Kategorien fest:hat mit ihrer Erdbeer-Marmelade die Kategorie Heimisch & Klassisch für sich entschieden. Elisabeth Wagnest aus Köflach hat eine Erdbeer-Ribisel-Marmelade für die Kategorie Kreativ geschickt und gewonnen. Und Judit Klaindl aus Sinabelkirchen siegte mit einer Apfel-Ribisel-Ingwer-Marmelade in der Kategorie Süß & Scharf. Sie erhalten jeweils ein Lagerhaus-Hochbeet für den eigenen Garten.Insgesamt nahmen 160 Personen mit ihren Marmeladen teil, die besten zwölf Marmeladen in jeder Kategorie wurden mit tollen Preisen ausgezeichnet. Für die Plätze zwei und drei gab es eine Felco Zweihand-Astschere bzw. einen Silva SM 5002 Standmixer, für die vierten bis neunten Plätze je ein Kochbuch von CookingCatrin oder Elisabeth Lust-Sauberer und für die Plätze 10 bis 12 je eine „Kostbarmacher“-Edition.Die Fachjury verkostete sämtliche Marmeladen blind und kürten aus den 52 Gläsern aus Klassisch & Heimisch, 17 Gläsern aus Süß & Scharf und 91 Gläsern aus Kreativ die Siegerinnen und Sieger. Zu vergeben waren maximal fünf Punkte für „Aussehen, Farbe und Konsistenz“ sowie „Harmonie“, also einem ausgewogenen Verhältnis von Säure und Zucker. Für „Geschmack und Fruchtcharakter“ konnte man maximal sieben und für den „Geruch“ drei Punkte erhalten.„Wir wollten mit dem „Kostbarmacher“-Wettbewerb die besten Veredlerinnen und Veredler des Landes vor den Vorhang holen und gleichzeitig aufzeigen: Jeder kann das! Die 160 Marmeladen zeichneten sich vor allem in der Kategorie Kreativ durch hohe Vielfalt und Individualität aus. Alle 160 Einsendungen haben uns begeistert“, so Christoph Metzker. „Die Kreativität und das Können der heimischen Hobbygärtner und Veredler kennt keine Grenzen. Mit unserer Eigenmarke „Kostbarmacher“ haben sie zudem die Möglichkeit, in den Lagerhaus-Märkten alles aus einer Hand zu erhalten, um Obst und Gemüse zu ernten und zu veredeln.“