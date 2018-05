03.05.2018, 13:47 Uhr

Bildungs-Landesrätin Haberlander würdigt erfolgreiche Schlierbacher Schüler

SCHLIERBACH (sta). Bildungslandesrätin Christine Haberlander übergab in einem Festakt im Bernardisaal des Gymnasiums Schlierbach erfolgreichen Schülern Zertifikate und Diplome aus Wirtschaft und Sprachen. 17 Schüler haben die kommissionelle Unternehmerprüfung (Unternehmerführerschein) erfolgreich abgelegt, 31haben das First Certificate in English (FCE) erworben11 Schüler haben das "DELF" – Diplom erworben. DELF ist ein staatliches Sprachdiplom, das vom französischen Bildungsministerium vergeben wird und international Anerkennung besitzt. In ihrer Festrede würdigte die Landesrätin die respektablen Leistungen der Gymnasiasten und zeigte sich von deren Engagement beeindruckt.Als Ehrengäste mit dabei waren auch Abt Nikolaus Thiel, Landtagsabgeordneter Christian Dörfel, Bürgermeisterin Katharina Seebacher, WKO-Bezirksstellenleiter Siegfried PRamhas und die Obfrau des Absolventenvereines, Petra Strauß.