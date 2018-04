Maibaum in Kirchdorf

26.04.2018, 10:16 Uhr

Entgegen mancher Gerüchte wird "er" doch am Sonntag 29.4. aufgestellt



Programm:08:00 Uhr Transport des Maibaumes mit den Pferden des Fuhrunternehmers Weingartner von Lauterbach - Lauterbacherstraße - Garnisonstraße - B138 - Linzerstraßeauf den Hauptplatz09:00 Uhr Aufkranzen - es werden die Kränze auf den Baum gehängt.10:25 Uhr Marsch Stadtkapelle Kirchenplatz - Hauptplatz10:30 Uhr Beginn des Aufstellens mit den langen Stangen (Schwoabeln) mit Feuerwehr, Faustballern, Volleyballern und Turnern10:45 Uhr Konzert Stadtkapelle11:00 Uhr Airtrackshow10:10 Uhr Spieleangebot für Kinder auf dem Airtrack

Organisation:ÖTB Kirchdorf - Kommando: Wolfgang LacheinerAuftraggeber:Verein Stadtmarketing KirchdorfKooperationspartner:Stadtfeuerwehr Kirchdorf, Stadtgemeinde Kirchdorf, Stadtkapelle KirchdorfDer Antransport ist sehenswert: Seit 20 Jahren bringt der Fuhrunternehmer Franz Weingartner für die Kirchdorfer den Maibaum mit dem Starzwagen. Mit einem solchen Fuhrwerk wurde in Vor-LKW-Zeiten die Baumstämme zum Sägewerk gebracht. Gezogen von Pferden geht die Reise von Lauterbach über die B138 und Linzerstraße zum Aufkranz- und Aufstellplatz am Hauptplatz.Dort wird der Baum mit Muskelkraft von Männern der Feuerwehr und des ÖTB aufgestellt. Es wäre um vieles leichter, per Knopfdruck und Kranwagen den Maibaum aufzustellen, doch das Gemeinschaftserlebnis zwischen Feuerwehr und Sportlern ist durch nichts zu ersetzen. Daher mit Garantie per Hand! Zum 21. Male kommandiert heuer Wolfgang Lacheiner das Aufstellen.Die vielfach ausgezeichnete Stadtkapelle zieht heuer um 10:30 Uhr mit Traditionsmärschen vom Kirchenplatz über den Rathausplatz zum Hauptplatz. Dort wird sie wieder in Konzertformation ihre besten Musikstücke spielen.Eine Airtrackshow der ÖTB-Jugerndlichen und eine Kinderanimation auf diesem Gerät wird das Rahmenprogramm komplettieren.Das Pferdekutschenfahren muss heuer entfallen, da die Pferde alle beim heuer gleichzeitig stattfindenen Georgiritt in Micheldorf sind. Das 26. Mal organisiert der ÖTB TV Kirchdorf 1884 diesen Brauch in der Stadt Kirchdorf.