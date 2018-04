Matura und Lehre am Gymnasium Schlierbach

24.04.2018, 08:50 Uhr

Eine fundierte Allgemeinbildung einer AHS und die praxisorientierte Berufsausbildung einer Lehre – Am Gymnasium Schlierbach ist es nun möglich, beides zu vereinen.

SCHLIERBACH (sta). Das Stiftsgymnasium ist – als einzige Schule des Bezirks Kirchdorf – Partner von „CAP.“, einem Programm, das technisch interessierten Schülern parallel zur AHS-Oberstufe eine Lehre zum Mechatroniker anbietet. Iris Holzer, 16 Jahre, besucht die 6a-Klasse des Gymnasiums. Sie ist die Erste, die sich der Herausforderung des „CAP.“-Programms stellt und berichtet vom Start ihrer Doppel-Ausbildung.

Es ist uns im Gymnasium Schlierbach im letzten Schuljahr, also in der 5. Klasse, vorgestellt worden.Ich mache, zusätzlich zur Schule, eine Mechatronik-Lehre. Das heißt, ich erledige ganz normal meine Stunden am Gymnasium Schlierbach, fahre aber zusätzlich alle zwei Wochen nach Linz ins WIFI. Dort habe ich Freitag von 15 bis 20 Uhr und Samstag meistens von 8-15 Uhr Unterricht.Es gefällt mir insgesamt sehr gut. Besonders schätze ich den guten Zusammenhalt und den Spaß, den wir in der Gruppe haben. Im ersten Jahr zählen Mechanik und Elektrotechnik zu unseren Schwerpunkten. In Elektrotechnik arbeiten wir mit Messgeräten und lernen verschiedene Sachen zu messen und die Funktionsweise verschiedener Geräte.Ich finde, dass man alles schaffen kann, wenn man es wirklich will. Viel Freizeit bleibt mir allerdings nicht.Insgesamt vier Jahre. Ich habe dieses Schuljahr mit der „CAP.“-Ausbildung begonnen. Das heißt, dass ich ein Jahr nach meiner Matura in Schlierbach eine abgeschlossene Mechatronik-Lehre haben werde.Wahrscheinlich werde ich arbeiten gehen und nebenbei studieren.