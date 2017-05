Der Muttertag steht vor der Tür - damit ihr nicht wieder in letzter Sekunde etwas basteln müsst, reserviert doch einen Tisch beim diesjährigen Muttertagsfrühstück beim Hofwirt. Schlemmern so viel man will und was das Herz begehrt und niemand muß den Tisch abräumen oder die Küche putzen ... :)