Neues Bienenlehr- und Schauhaus Wartberg an der Krems startet

07.05.2018, 07:56 Uhr

Mit dem Bienenlehr- und Schauhaus wurde eine Einrichtung geschaffen, in der das Imkerhandwerk in seiner Gesamtheit an einem Ort dargestellt und praktisch vermittelt werden kann.

WARTBERG (sta).Das für Oberösterreich neuartige Angebot wird vom Imkerverein Wartberg betrieben und richtet sich an Exkursionsgruppen, an Schüler, an Ausflugsgäste der Region und vor allem an zukünftige Imker. Im Lehrraum können alle Facetten der Imkerei wie Bienenhaltung, Herstellung von Bauteilen für die Bienenhaltung, Wachsverarbeitung, Honiggewinnung und Lagerung, etc. veranschaulicht werden. Im Bienenhaus können Besucher die fleißigen Tiere durch eine Glasscheibe getrennt bei ihrer Arbeit beobachten. Ziel ist es, alle Interessierten über die Imkerei zu informieren und bei Neueinsteigern das Interesse zu wecken. Durch die Kooperation mit Schulen soll vor allem auch Kindern der spätere Zugang zur Imkerei erleichtert werden und nicht zuletzt wird durch Schulungen, Kurse und Fachveranstaltungen der Bildungsstand der Imker erhöht werden.

Imkerhandwerk will gelernt sein

Es gibt bereits zahlreiche Anfragen von anderen Imkervereinen und auch von Schulen für einen Besuch des Hauses, freut sich Obmann Manfred Mayr. Gemeinsam mit weiteren Ausflugszielen und Gasthäusern werden künftig verstärkt Tagesausflugs-Packages für Gruppen angeboten werden. Damit leistet das Projekt auch einen wichtigen Beitrag zur touristischen Wertschöpfung in der Region.„Das Interesse am Imkern wird immer größer. Die Voraussetzungen zur Bienenhaltung sowie das Handwerk müssen aber unbedingt vor dem Beginn der Bienenhaltung geklärt bzw. erlernt sein, sonst tut man der Biene nichts Gutes. Neueinsteiger müssen wissen worauf sie sich einlassen und gehören daher genau informiert. Auch Schulen brauchen die Möglichkeit die Gesamtheit der Imkerei zu vermitteln“, betont Mayr.Durch die mediale Berichterstattung über das Bienensterben und dessen Folgen warenplötzlich viele der Meinung, die Bienen seien zu retten, indem man sich einfach ein Bienenvolk in den Garten stellt. Honig wird fließen, Propolis und viele andere Produkte wie Wachs können gewonnen werden und die Biene ist gerettet. So funktioniert die Imkerei aber nicht, denn auch das Imkerhandwerk will gelernt sein. 2013 fasste der Vorstand des Imkervereins Wartberg den Beschluss, sich über den Bau eines Ausbildungsgebäudes zu informieren. 2014 gelang es Obmann Mayr gemeinsam mit dem Bürgermeister der Gemeinde Wartberg an der Krems, daraus ein LEADER-Projekt zu machen. Ein geeignetes Grundstück wurde gefunden und im Frühjahr 2017 konnte der Bau begonnen werden. Das Bienenlehr- und Schauhaus Wartberg wird ab sofort als Ausbildungszentrum für Imkerei und als Exkursionsziel zur Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung allen Interessierten zur Verfügung stehen. Zur Finanzierung der fixen Kosten können von der lokalen Wirtschaft auch Bienenpatenschaften übernommen werden.„Dieses Projekt ist für uns als LEADER-Region ein Vorzeigeprojekt. Dort wo ein klarer Bedarf entsteht engagieren sich Menschen, in diesem Fall der Imkerverein Wartberg mit seinem Obmann an der Spitze, und gestalten ein neues und innovatives Angebot, um diesem Bedarf gerecht zu werden. Menschen mit solch einem Engagement leisten einen wertvollen Beitrag für alle und bringen wichtige Impulse für die Region“, betont Franz Schillhuber, Obmann der LEADER-Region Traun4tler Alpenvorland.