Poly-Schüler aus Kirchdorf stellen sich Vergleichswettbewerb

07.02.2018, 17:24 Uhr

45 Schüler durften ihre an der Schule in den letzten vier Monaten erworbenen Fertigkeiten in der Metallbearbeitung unter Beweis stellen.

KIRCHDORF. Es siegte Leon Krabath (rechts) vor Marcel Fachberger (2. v. rechts) und Robin Ebenführer. Peter Mandlbauer, der den Bewerb organisierte und durch durchführte, sieht in den erbrachten Leistungen eine Bestätigung für die gute Ausbildung im Fachbereich Metall an der PTS Kirchdorf. Diese werde für die Jugendlichen auf ihrem Weg zum zukünftigen Facharbeiter sehr hilfreich sein.