Rainbows: Hilfe für Kinder nach Trennung der Eltern

24.09.2018, 10:36 Uhr

Seit über 25 Jahren unterstützt der gemeinnützige Verein RAINBOWS Kinder und Jugendliche nach der Trennung oder Scheidung ihrer Eltern mit einem gruppenpädagogischen Angebot. Neue "Rainbows"-Gruppen starten im Herbst 2018 auch im Bezirk Kirchdorf.

BEZIRK. Die Trennung der Eltern ist immer ein einschneidendes Erlebnis. Jedes Kind reagiert anders und zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber jedes betroffene Kind muss aufgrund der familiären Veränderungen eine große Anpassungsleistung erbringen. Professionelle Hilfestellung in dieser Situation erleichtert vieles. „Wir stärken die Kinder und Jugendlichen nach einem bewährten Konzept und helfen ihnen bei der Bewältigung der neuen Familiensituation. Wichtig ist uns auch, dass sie sich in der Kleingruppe unter Gleichaltrigen wohlfühlen und eine gute Zeit verbringen, trotz des ernsten Themas“, erklärt Sylvia Spiessberger, Leiterin von Rainbows OÖ.

Anmeldeschluss am 10. Oktober

Der Anmeldeschluss für die Rainbows-Herbstgruppen ist am 10. Oktober 2018. Die Gruppen am Standort Micheldorf beginnen zwischen Ende Oktober und Mitte November.Informationen, Anmeldeunterlagen und Auskünfte zu ermäßigten Plätzen sind in der Rainbows-Landesstelle erhältlich: rainbows.at Fotos: Rainbows