Selbstverteidigung: In brenzligen Situationen die Übersicht behalten

24.09.2018, 18:02 Uhr

Die eigene Persönlichkeit stärken und ein erhöhtes Sicherheitsgefühl bekommen: Das kann man mit einem Selbstverteidigungskurs erreichen.

KIRCHDORF (wey). "So ein Kurs ist aber kein Garant für eine erhöhte Sicherheit", merkt Alexander Pletz vom Fitnessstudio "Gorilla" in Kirchdorf an. "Es ist ein Instrument zur Verbesserung der Wahrnehmung und eine Schulung von leicht erlernbaren Grundtechniken. Diese Techniken dienen immer dazu, sich selbst zu einer schnellen Flucht zu verhelfen." Alexander Pletz fährt fort: "Es sollte allen bewusst sein, dass neun von zehn Übergriffen ungeplant sind und meist aus dem Bekanntenkreis kommen, also aus dem Arbeitsumfeld, von Freunden oder Familienangehörigen."

Kurse in Kirchdorf belegen



Ein guter Selbstverteidigungskurs sollte sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, "nur dann können die Techniken qualitativ verbessert werden". Die Techniken selbst sollten praktikable Anwendungen aus unterschiedlichen Kampfsportarten sein. Auf alle Fälle kann man dadurch in gewissen Situationen eine bessere Übersicht bewahren oder gar nicht in solche hineingeraten."Wir persönlich sind völlig gegen den Einsatz von sogenannten Selbstverteidigungswaffen wie Pfefferspray, E-Schocker und so weiter", sagt Alexander Pletz. "Der Einsatz muss regelmäßig geübt werden und die Anwendung selbst kann oft vorschnell und nicht im Einklang mit der Verhältnismäßigkeit der Mittel stehen."Kurse wie etwa Thaiboxen oder Kickboxen kann man unter anderem im "Gorilla" Sport- und Fitnessstudio in Kirchdorf besuchen. Hier gibt es auch "Ladys-only"-Angebote, also exklusiv für Frauen. Nähere Informationen gibt es auf der Seite sportgorilla.at.