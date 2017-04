Spendensammlung für Rumänien

25.04.2017, 17:49 Uhr

Hilfstransport für Roma-Sinti-Dorf heuer bereits zum zehnten Mal

GRÜNBURG (wey). Klaudia und Alois Höller aus Leonstein organisieren zum zehnten Mal einen Hilfstransport für das Roma-Sinti-Dorf Apata in Rumänien. Dieser findet am 13. Mai statt. "Es herrscht bittere Not, da es im Dorf bis zu drei Meter Schnee bzw. bis zu minus 20 Grad gab und jede Unterstützung benötigt wird", sagt Familie Höller. Benötigt werden etwa intakte Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, Vorhänge, Polster, Decken, Möbel, Schulsachen, Werkzeuge, Spielsachen (keine Stofftiere), haltbare Lebensmittel und Toilettsachen. Abgeben kann man die Spenden, in Schachteln verpackt, am 13. Mai, 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr, am Lkw-Abstellplatz der Firma Höller. Da heuer ein Frächter beauftragt werden musste, ist auch finanzielle Unterstützung willkommen. Infos unter Tel. 0677/61203138.Fotos: ORA, Privat