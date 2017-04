Stadtkapelle eine Klasse für sich

24.04.2017, 13:17 Uhr

15 Musikkapellen aus dem Bezirk Kirchdorf stellten sich bei den Bläsertagen der Jury mit Bundeskapellmeister Walter Rescheneder

KIRCHDORF (sta). Bei den Bezirks-Bläsertagen 2017 in Micheldorf erreichte die Stadtkapelle Kirchdorf in der höchsten Leistungsstufe "E", 157,4 Punkte. Die 60 Musiker feierten damit mit Kapellmeister Arnold Reinhard den größten Erfolg bei einem Wertungsspielen in der Vereinsgeschichte. 15 Musikvereine nahmen insgesamt im Freizeitpark teil.Die Punktehöchstzahl in der Stufe "B" erreichte Voitsdorf (146,4), in der Stufe "C" der Musikverein Weinzierl-Altpernstein mit 143, 4 Punkten und in der Stufe "D", erreichte der Musikverein Ried/Traunkreis 152,4 Punkte.

Steinbach/Ziehberg B 126,70Wartberg/Krems B 127Inzersdorf/Magdalenaberg B 126Steyrling B 125,40Nußbach B 130,40Voitsdorf B 146,40Weinzierl/Altpernstein C 143,40Windischgarsten C 143Micheldorf C 130Hinterstoder B 130Leonstein C 138Kremsmünster C 142,70Pettenbach C 132Ried im Traunkreis D 152,40Kirchdorf/Krems E 157,4