Tag der Sonne am 5. Mai

27.04.2017, 10:46 Uhr

Sowohl bei der Nutzung solarer Energie als auch bei der E-Mobilität hat die Firma Ganglbauer viel investiert: PV-Anlagen wurden am Wohnhaus und in der Firma und eine Thermosolaranlage zur Warmwasserproduktion installiert. Im Fuhrpark der Firma werden bereits ein Elektro-Stapler und Elektro-Auto eingesetzt, die Anschaffung eines zweiten Elektro-Staplers und das weitere Ersetzen einzelner Dieselfahrzeuge durch E-Fahrzeuge ist geplant. Am Tag der Sonne kann man sich vor Ort davon ein Bild machen.

Probefahrten mit Elektroautos und E-BikesDie RAG informiert zum Thema Gas-Mobilität mit dem Kraftstoff MethanInfos zu Car-Sharing mit ElektroautosPhotovoltaik, Speichertechnik, Stromoptimierung, Förderungen etc.Solarablagen sowie auch solare TrocknungsanlagenGewinnspiel: Hauptpreis Elektro-Roller!Termin: 5. Mai, 15 – 18 Uhr