Über Schotter und Wanderwege: neue Bike-Touren in Pyhrn-Priel

25.09.2017, 13:31 Uhr

In Spital am Pyhrn wurden zwei neue Mountainbiketouren eröffnet. Die Öffnung der Strecken für Mountainbiker erfolgte auf Initiative des Pyhrn-Priel Tourismus und der Gemeinde Spital am Pyhrn.

PYHRN-PRIEL. Die neuen Trails – die Spitaler Panorama Mountainbiketour und die Rohrauerhaus Mountainbiketour - sind für alle Altersgruppen geeignet. „Wir können somit den Mountainbikern aus der Region und unseren Gästen neue Tourmöglichkeiten in Spital am Pyhrn bieten“, zeigte sich Aegidius Exenberger, Bürgermeister von Spital am Pyhrn, zufrieden.„Wir freuen uns, dass sich in jüngster Zeit sehr viel pro Mountainbike in der Pyhrn-Priel Region tut, dafür ein großes Danke an den Tourismusverband und Bürgermeister Exenberger. Schön wäre es, wenn wir die gleichen Möglichkeiten, wie in den anderen Alpenanrainerstaaten hätten, dazu müsste aber der Gesetzgeber zumindest die Forststraßen freigeben“, äußerte sich Michael Steiner, Obmann des Gebirgsradvereins Windischgarsten, zu den neuen Bike-Touren.Der Start befindet sich beim Gemeindeamt in Spital am Pyhrn auf einer Seehöhe von rund 641 Metern. Die Streckenlänge des Rundweges beträgt zirka 9,5 Kilometer und weist einen Höhenunterschied von rund 500 Metern auf. Die Strecke endet wieder beim Ausgangspunkt.Die Mountainbiketour startet beim Gemeindeamt in Spital am Pyhrn und führt über einen Teil der Spitaler Panoramatour. Nach einer Streckenlänge von knapp zehn Kilometern und einem Höhenunterschied von etwa 900 Metern gelangt man zum Rohrauerhaus und somit zum Zielpunkt der Strecke.Fotos: TVB Pyhrn-Priel