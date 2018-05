Unbekannter erschießt trächtige Rehgeiß in Micheldorf

05.05.2018, 18:02 Uhr

MICHLDORF. Ein bisher unbekannter Täter schoss am 5. Mai 2018 gegen 6:45 Uhr in Micheldorf unter der Burg Altpernstein auf eine derzeit in Schonzeit befindliche 3 bis 4-jährige Rehgeiß.Wie die Polizei berichtet, fand eine Spaziergängerin die mit zwei unmittelbar vor der Geburt stehenden Kitzen trächtige Geiß um 10:40 Uhr auf einem Waldweg.Der Jagdleiter erstattete daraufhin die Anzeige wegen Verdachtes der Wilderei.Eine Untersuchung des Körpers ergab, dass die Geiß durch einen Schuss aus einer derzeit unbekannten Waffe getötet wurde.