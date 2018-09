Wieder Heimstunden bei den Kinderfreunden Roßleithen

18.09.2018, 19:54 Uhr

Die Kinderfreunde Roßleithen starten wieder mit Heimstunden, einmal im Monat, immer samstags von 9 bis 11 Uhr.

ROSSLEITHEN. Die Kinderfreunde Roßleithen starten wieder mit Heimstunden. Und zwar einmal im Monat, immer Samstags von 09 bis 11 Uhr. Der Start ist am Samstag, 27. Oktober um 09 Uhr im Vereinsraum beim Bauhof Roßleithen. Die beiden Highlights werden wieder das altbekannte Nikolausfest und die Ostereiersuche sein, die auch für Nichtmitglieder um einen kleinen Unkostenbeitrag angeboten werden.„Gemeinsam mit meinem engagierten Betreuerteam möchten wir wieder spannende und lustige Stunden für Kinder von 3 bis 15 Jahren anbieten. Deshalb in Zukunft an Samstagen, weil wir darin eine Unterstützung für die Eltern sehen, indem sie vielleicht in Ruhe Einkäufe erledigen können, während wir ihre Sprösslingen beaufsichtigen und eine sinnvolle Freizeitgestaltung anbieten. Jeder der gerne seine Kinder bei uns anmelden möchte, ist herzlich willkommen", sagt Obfrau Gabi Dittersdorfer.

Jahresprogramm

Samstag, 27. Oktober 2018: Windräder bastelnSamstag, 17. November 2018: Lebkuchen backenFreitag, 23. November 2018: Nikolausfest und Krampusspiel mit der Gruppe Tantalus Pass beim Bauhof Roßleithen. Veranstaltung ist öffentlich für alleSamstag, 22. Dezember 2018: WeihnachtsfeierSamstag, 26, Jänner 2019: Wildfütterung besuchen und rodelnSamstag, 23. Februar 2019: FaschingsfestSamstag, 23. März 2019: Basteln für MuttertagSamstag, 20. April 2019: Ostereiersuche bei der Volksschule, mit Hüpfburg, Kinderschminken, Spiele, etc. - Veranstaltung ist öffentlich für alleFreitag, 10. Mai 2019: Muttertagsfeier. Wanderung zum Pießling Ursprung, Abschluss mit Kaffee und Kuchen bei der VSSamstag, 25. Mai 2019: Besuch am Bauernhof mit Heuhüpfen, etc.Samstag, 22. Juni 2019: Abschlussfest mit Kinder-Olympiade am Sportplatz der Volksschule Roßleithen