"Zeigen, was blüht, und Platz nehmen, wo's schmeckt"

25.04.2017, 19:45 Uhr

Heimat:sharing an der „Langen Tafel“ der OÖ Landesgartenschau – Kremsmünster, Stift, am 28. April 2017, von 15 bis 18 Uhr

KREMSMÜNSTER. "Sehen was wuchs, zeigen was blüht, Platz nehmen wo‘s schmeckt": Einen Nachmittag lang gemeinsam an der „Langen Tafel“ in der Landesgartenschau im Stift sitzen und feiern. Kosten, was gemeinsam gekocht wurde. Naschen von den internationalen Spezialitäten, die aufgetischt werden. Ein Platz wird immer frei sein, auch wenn wir zusammenrücken müssen. It’s sharing timeSeit Generationen gelingt es in Kremsmünster der Gemeinde immer wieder, Zugezogenen eine Heimat zu geben. Und der Pfarre, Angekommenen gastfreundlich zu begegnen. Es gibt Platz für Menschen und es gibt Menschen, die helfen. So entstand eine stabile Gemeinschaft und ein lebendiges Miteinander. Kremsmünster kann von den Vorteilen von Migration erzählen, vom wirtschaftlichen Nutzen und von den Erfolgen der Integration. Ein Markt war immer ein Ort, um Chancen zu verwirklichen. Ein Anziehungspunkt für Menschen, die hier eine Chance sahen.

Ein nächster Treffpunkt in selber Sache:

Der höchste Punkt von Kremsmünster ist gleichzeitig ein Mittelpunkt. Es ist der „Baum mitten in der Welt“. Dieser Name ist ein stiller Auftrag geworden: Er lautet, offen und aufmerksam zu sein für Neues - aus welcher Windrichtung auch immer: Waren es Firmengründer aus Deutschland, Glasexperten aus Gablonz, Heimatvertriebene im Weltkrieg, Familien aus Ex-Jugoslawien, Menschen aus dem Mittleren und Fernen Osten.Das wortwörtliche Teilen („sharing“) der Heimat macht sie nicht geringer, sondern im Gegenteil wertvoller, bunter und blühender. Dieses Projekt der LEADER-Region Traunviertler Alpenvorland stellt die menschliche Seite des Miteinanders in den Mittelpunkt: Mitmenschlichkeit geht durch den Magen und Integration kann man sich auch auf der Zunge zergehen lassen.„Buntes Treiben“ auf dem Marktplatz Kremsmünster am Freitag, 21. Juli 2017, ab 17 Uhr