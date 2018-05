Zweite Lego League Kirchdorf – noch größer und spektakulärer

07.05.2018, 08:05 Uhr

„Die Aktion ist sowohl bei den unterstützenden Firmen als auch bei den Schulen auf extrem positive Resonanz gestoßen, weshalb wir uns entschlossen haben, sie heuer noch größer aufzuziehen“, so Organisator Gerald Warter vom TIZ Kirchdorf. Schüler der Kremstaler Technischen Lehrakademie (KTLA) unterrichteten dabei Schüler in NMS und Gymnasium im Umgang mit programmierbaren Robotern. 2017 startet das Projekt mit 4 NMS, 2018 wurde es auf insgesamt fünf Neue Mittelschulen und ein Gymnasium ausgeweitet. Am Ende der viermonatigen Schulungsphase stand ein großer Abschlusswettbewerb, bei dem jeweils alle teilnehmenden Unterstufen mit jeweils zwei Team gegeneinander antraten.

Sieger ist das Team „The nerds“ von der Neuen Mittelschule Grünburg vor dem Team „programmers“ des Stiftsgymnasiums Schlierbach und den Vorjahressiegern vom Team „Milchbrötchen“ der NMS Wartberg. Die drei erstplatzierten werden die Region auch bei den österreichischen Meisterschaften vertreten, die im Juni in Passau parallel zu den deutschen Meisterschaften stattfinden werden.Fotos: TIZ Kirchdorf