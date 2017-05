Junge Fußballer bestohlen

14.05.2017, 16:21 Uhr

Bislang unbekannte Täter stahlen während eines Fußballspieles in Spital am Pyhrn Bargeld und Mobiltelefone im Wert von insgesamt etwa 3500 Euro.

SPITAL AM PYHRN. Am 13. Mai, gegen 16:15 Uhr fand am Sportplatz in Spital am Pyhrn ein Match zwischen Jugendteams statt. Als die Spieler der Heimmannschaft zur Pause in die Umkleidekabine kamen, bemerkten acht Kicker, dass Ihnen sowohl Bargeld als auch ihre Mobiltelefone gestohlen wurden. Zeugen konnten drei junge Personen mit südländischem Aussehen beobachten, die sich während des Spiels im Bereich der Umkleidekabinen aufhielten.Das Trio flüchtete mit einem hellblauen Pkw mit spanischem Kennzeichen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Windischgarsten unter 059133/4128-100.