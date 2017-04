3.Platz in der Bundesliga

30.04.2017, 22:42 Uhr

Sportkegler holen Bronze

Im letzten Spiel wollten sich die Kegler des SV GW Micheldorf mit einem Sieg bei ihren treuen Fans bedanken, und damit auch den Stockerlplatz in der heurigen Bundesligameisterschaft erringen. Mit diesem Ziel begannen die heimischen Sportler selbstbewusst und mit gewohnter Heimstärke diese letzte Partie. Die Gäste vom KSK Kremstalerhof versuchten dagegen zu halten, aber die Micheldorfer ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, und so siegte man souverän mit 7:1.(Wögl 608, Bruckner 577, Langbauer 558, Kaiblinger 556, Völkl 548, Futschik 531) Nachdem der SKC Koblach sein Spiel verlor, wurden sie vom GW Micheldorf in der Tabelle noch überholt, und damit der Dritte Endrang erreicht.