"Bullen" gewinnen Jubiläums-Turnier

28.04.2017, 12:36 Uhr

Die Clubs aus der heimischen Bundesliga dominierten den 10. Internationalen Waldhör-Junior-Cup. Der Sieg ging an die Roten Bullen aus Salzburg, welche sich in einem kampfbetonten Finale gegen die Austria aus Wien knapp mit 1:0 durchsetzten. Die Plätze drei und vier machten sich Rapid Wien und die erstmals antretenden Gäste von Crystal Palace F.C. aus London unter sich aus.

Der Premier-League Verein Crystal Palace F.C. kristallisierte sich nach der Vorrunde als klarer Mitfavorit. Mit unglaublich versierter Technik und Spiellaune schossen Sie zu Beginn die Hausherren aus Pettenbach mit 7:0 vom Platz. In dieser Tonart ging es zunächst auch weiter. In den anderen Gruppen dominierten die Gäste von Jahn Regensburg, die Wiener Austria und Rapid Wien.

In der Zwischenrunde gab es dann zumeist eher knappe Ergebnisse. Viele lieferten sich einen erbitterten Kampf um den Einzug ins Halbfinale. Auch der Wettergott meinte es mit den Organisatoren des Turniers an diesem Tag durchaus gut. Erst bei den Platzierungsspielen begann es leicht zu regnen. Wenn man bedenkt dass zwei Tage vor dem Turnier noch der Platz vom Schnee befreit werden musste, konnte man mit der Wettersituation an diesem Tag sichtlich zufrieden sein. Einige hunderte Besucher füllten zudem alle drei Plätze der Almtal-Arena und sahen sehr guten Nachwuchsfußball.Red Bull Salzburg geht somit zum zweiten Mal seit dem Bestehen des Turniers als Sieger hervor. Austria Wien sicherte sich Platz zwei. Die Plätze drei und vier belegten Rapid Wien und Crystal Palace F.C. Im Spiel um Platz fünf kämpften zwei deutsche Mannschaften gegeneinander und lieferten sich ein nervenaufreibendes Duell auf Augenhöhe. Erst nach 18 geschossenen „Achtmeter“ setzte sich der SSV Jahn Regensburg gegen den 1.FC Nürnberg durch. Es folgen die Platzierungen sieben bis zwanzig in chronologischer Reihenfolge; LAZ Wels, SC Wiener Neustadt, Admira Wacker, SK Sturm Graz, Wolfsberger AC, LAZ St.Pölten, Wiener Sportklub, SV Ried, FK Tecnofutbol (Wiener Nachwuchsakademie), LAZ Steyr, FK Vojvodina (SRB), Stuttgarter Kickers(D), Lask Linz, Union Pettenbach.