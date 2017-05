Dämpfer für die Almtal-Kicker im Aufstiegskampf

13.05.2017, 20:09 Uhr

Eine gefühlte Niederlage musste die Union Pettenbach am vergangenen Freitag zu Hause gegen den Abstiegsbedrohten UFC Eferding hinnehmen. Mit einem 1:1 Remis im Aufstiegskampf der BTV Landesliga West hatten an diesem Abend nur die Gäste aus Eferding Grund zur Freude.

Erschreckend schwache Eferdinger in Halbzeit Eins

Die Gästemannschaft von Trainer Thomas Slach konnte in der ersten Spielhälfte nur einen einzigen Torschuss verbuchen. Die Pettenbacher hingegen feuerten „gefühlte 100mal“ auf das Tor von Gästetorhüter Horwath. Unzählige Chancen wurden entweder durch Blocks oder aber auch durch den guten Torhüter zunichte gemacht. Andreas Pühringer verletzte sich damals im Oktober 2016 ebenfalls gegen Eferding. Sehr zur Freude vieler stand er gestern erstmals wieder in der Startelf der Union Pettenbach und spielte sogar über 90 Minuten hindurch. Pühringer konnte ebenfalls Torchancen in Hälfte eins verzeichnen. Die „Wunderwaffe“ an diesem Abend hieß in der 15. Spielminute allerdings Jovica Sormaz, der in einem kurzen Gestocher nach Standardsituation im Strafraum die Kugel über Linie buchsierte. Es blieb zwar bei der 1:0 Führung zur Pause, die Chancen reichten allerdings bereits für mehrere Tore zugunsten von der Heimelf.

Wenn das Tor wie zugenagelt scheint

Glück und Pech liegen oft eng zusammen

Nach Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild wie im ersten Abschnitt. Die Union Pettenbach kam in dieser Partie vermehrt über das Zentrum durch Qerim Idrizaj, Benedikt Bradnstötter sowie Jovica Sormaz. Eine offensivere Ausrichtung in dieser Partie blieb allerdings unbelohnt. Konstantin Kitzmüller sorgte an diesem Abend wohl für die meiste Gefahr. Ein Lattentreffer sowie unzählig geblockte Torschüsse von ihm hätten die Entscheidung längst herbeiführen müssen. Andreas Pühringer köpfelte zudem einmal brandgefährlich ins untere Eck, Gästetorhüter Horwath ließ sich allerdings nicht überraschen und war zur Stelle. Ebenfalls auszeichnen konnte er sich bei einem zentralen „Hammerschuss“, wieder von Konstantin Kitzmüller. Selbst Schüsse aus der Distanz wirkten an diesem nicht nur Brandgefährlich sondern waren es auch. Lediglich ein Schuss ging so richtig in die Botanik. Die Gäste aus Eferding kamen im zweiten Abschnitt kaum über die Mittellinie und es bot sich eine sehr einseitige Partie für die rund 300 Besucher in der Almtal-Arena. Doch das Tor schien für die Pettenbacher an diesem Abend wie zugenagelt.In der 70. Spielminute und praktisch mit der zweiten Torchance des Spiels glichen die Gäste aus dem nichts aus. Ein Freistoßtor von Marko Kolakovic, welcher unhaltbar für Torhüter Zeitlinger abgefälscht wurde, ließ die wenig mitgereisten Fans aus dem Eferdinger Becken jubeln. Es verblieben somit noch 20 Minuten, in der starke Pettenbacher alles versuchten noch zum „Lucky Punch“ zu kommen. Am Ende blieb es beim 1:1. Die vielen ungenutzten Möglichkeiten rächten sich an diesem Abend einmal mehr. Die Union Pettenbach hat noch eine Partie weniger ausgetragen als der aktueller Tabellenführer aus Andorf und somit weiterhin die Chance auf einen Aufstieg., Konstantin Kitzmüller, Stürmer der Union Pettenbach.