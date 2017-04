Downhill Staatsmeisterschaft am 13. und 14. Mai 2017 am Wurbauerkogel

26.04.2017, 12:51 Uhr

Bereits in den 90er Jahren wurden am Wurbauerkogel Downhill-Rennen veranstaltet. Das Material war zu dieser Zeit noch nicht vergleichbar mit der heutigen Technik. Somit waren Stürze vorprogrammiert. Dies hielt die Sportler jedoch nicht davon ab, sich schnellstmöglich den Berg hinunterzustürzen.2016 setzte sich im Bikepark Brandnertal Fabio Wibmer gegen Manuel Gruber durch. Es wird für ihn allerdings nicht leicht werden, seinen Titel in Windischgarsten zu verteidigen. Schließlich hielt Petrus im Vorjahr zu Fabio und ließ die Wolken erst nach seinem Lauf brechen.Race Office: 15:00 – 18:00 UhrTrack Walk: 15:00 – 17:00 UhrRace Office: 08:00-12:00 UhrTraining (2 Pflichtläufe sind zu absolvieren): 09:00-13:00 UhrSeeding Run ÖMS (Wertung für LMS*): 14:00-17:00 UhrSiegerehrung LMS: 18:00 UhrTraining: 09:00-13:00 UhrRace Run ÖMS*: 14:00-17:00 UhrSiegerehrung ÖMS: 18:00 UhrFotos: Roland Haschka/YMM