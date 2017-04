Erneut nur Remis – Union Pettenbach lässt wichtige Punkte liegen

23.04.2017, 21:24 Uhr

Im Kampf um den Aufstieg ließ die Union Pettenbach vergangenen Sonntag wichtige Punkte liegen. Beim ATSV Sattledt kamen die Almtal-Kicker nicht über 2:2 hinaus. Trotz 2:0 Führung brachten die Mannen von Trainer Walter Waldhör das Ergebnis nicht über die Zeit.

Querim Idrizaj brachte die Gäste aus Pettenbach in Sattledt mit einem sehenswerten Freistoßtreffer in Front. Pascal Waldl legte mit dem 2:0 noch einen drauf. Der Anschlusstreffer des ATSV Sattledt kam aber noch vor der Pause. Dies hatte einen wichtigen psychologischen Aspekt für die zweite Spielhälfte. Kurz nach der Pause, genauer gesagt in der 52. Minute, sorgte nämlich der ATSV Sattledt für den Ausgleich. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin. Ermüdete Pettenbacher konnten in Hälfte zwei nicht mehr zulegen und mussten sich so mit einem 2:2 Remis begnügen. Somit kann die Union Pettenbach den Ausrutscher des Tabellenführers des FC Andorf nicht nutzen und bleibt weiterhin zwei Punkte bei einem Spiel mehr zurück.Nächste Woche geht es am Samstag 29.4. gegen die Union Esternberg um weitere wichtige Punkte um einen möglichen Aufstieg bewahren zu können. Anstoß in der Almtal-Arena ist um 16:30 Uhr.