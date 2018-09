Fehlstart für Pettenbach perfekt

15.09.2018, 08:15 Uhr

Vergangenen Freitag verabschiedeten sich die Almtal-Kicker bereits zum dritten mal als Verlierer vom Spielfeld. Spielverderber war diesmal der OÖ-Liga Absteiger FC Andorf.

Vor 300 Besuchern sah es zu Beginn alles andere als nach einer Niederlage für die Heimelf der Union Pettenbach aus. Die Almtal-Kicker drückten vehement auf den Führungstreffer und kamen in der ersten Viertelstunde zu einigen guten Möglichkeiten. Auch eine wahre Eckballserie brachte der Klug-Elf allerdings keinen Erfolg ein. In der 18. Spielminute war es dann so weit. Ein gut vorgetragener Konter über die rechte Seite brachte schließlich den gewünschten Erfolg, wäre nicht eine äußerst fragwürdige Abseitsstellung. Pascal Waldl tankte sich über die rechte Seite durch, bediente herrlich den mitgelaufenen Tiefenthaler in der Mitte, welcher nur mehr einschieben musste. Doch sehr zur Verwunderung der 300 Zuseher, entschied Schiedsrichter Kitzmüller auf Abseits. Es blieb also beim 0:0. Erst nach rund 24. Minuten gab es die erste Halbchance der Gäste aus Andorf zu verbuchen. Es blieb bei einer einseitigen torlosen ersten Spielhälfte mit klarer Feldüberlegenheit der Pettenbacher.

Unvermögen auch in Hälfte zwei

Die Heimelf zeigte ein ähnliches Bild wie im ersten Durchgang. Äußerst schwungvoll setzten Feichtl und & Co die Gäste aus Andorf wieder unter Druck. Die 52. Spielminute brachte allerdings urplötzlich eine überraschende Wende, als der Unparteiische auf Strafstoß für die Gäste entschied. Nach einem Foul an Sebastian Witzeneder, blieb den Unparteiischen keine andere Wahl als auf Elfmeter zu entscheiden. Der gefoulte trat selbst an und verlud Torhüter Zeitlinger im Kasten der Almtaler. Fortan agierte die Heimelf sichtlich verunsichert, kam dennoch einige Minuten nachdem Gegentreffer wieder zu Tormöglichkeiten. Eine Doppelchance in der 61. Spielminute hätte den Ausgleich bedeuten müssen, doch man sah einmal mehr große Abschlussschwächen vor dem Tor. Die verletzungsbedingte Abwesenheit von den Stürmern im Dress der Almtaler, Pühringer und Talic, konnten trotz aller Offensivbemühungen nicht kompensiert werden. Der FC Andorf legte indes noch einen drauf. In der 68. Spielminute erhöhte Philipp Bauer nach einen Freistoß per Kopf auf 0:2. Pettenbach versuchte im Finish zwar noch einmal alles, brachte aber die Kugel einfach nicht über die Linie. Erst in der Nachspielzeit und praktisch mit dem Schlusspfiff, lenkte Christoph Haslinger den Ball für die Pettenbacher ins eigene Tor ab, 1:2. Dies bedeutete auch gleichzeitig den Endstand. Während der FC Andorf mit diesem Sieg vorläufig auf Rang drei der Tabelle kletterte, ist der Fehlstart der Union Pettenbach perfekt. Nach einem Auftaktsieg in Altheim, folgten ein Remis und drei Niederlagen, davon zwei in den letzten beiden Runden. Mit lediglich vier Punkten Ausbeute nach fünf Runden, findet sich die Union vorläufig im unteren Tabellendrittel.Die nächsten Gegner für die Klug-Elf werden vermutlich nicht leichter zu bespielen, da es zunächst kommenden Freitag, 21.09. nach Sattledt zum Derby geht, welcher zuletzt beim SK Altheim mit 5:0 siegte. Danach wartet ein Titelaspirant, der SC Schwanenstadt, auf die Union Pettenbach in der Robex-Arena.