Fünf Medaillen für LAC Nationalpark Molln

01.05.2018, 09:08 Uhr

Erfolgreich bei der 10 Kilometer OÖ-Landesmeisterschaft in Attnang



OÖ Landesmeisterschaften 10 km Lauf 2018, Attnang

MOLLN (sta). Eine Woche nach den 10 km Staatsmeisterschaften in Wien war Attnang der Schauplatz für die OÖ Landesmeisterschaften auf der gleichen Distanz. Am Samstag, 28. April feierte der LAC Nationalpark Molln einen außergewöhnlich erfolgreichen Lauftag. Trotz Hitze und Wind gab es tolle Zeiten und super Leistungen, die mit insgesamt fünf Medaillen für den LAC belohnt wurden.Sigrid Herndler wurde großartige Gesamt-Dritte und kam in 39:11 Minuten sogar fast an ihre Bestzeit heran. Sepp Schwarzer steigerte seine Zeit gegenüber der Vorwoche und holte nach dem Staatsmeistertitel auch den OÖ Landesmeistertitel der Klasse M75. Auch Andrea Grüber mit Silber in der W40, Nicole Kaspar mit Bronze in der W35 und Carolina Hasenleithner wieder nahe an der 50-Minuten-Marke schafften Stockerlplätze. In der Landesmeisterschafts-Wertung der Frauen erreichten der LAC Nationalpark Molln den dritten Platz. Franz Josef Platzer verbesserte ebenfalls seine Zeit aus Wien und schaffte gute 41:49 Minuten. In der U18-Wertung über fünf Kilometer waren Reswan Nazari an sechster und Ali Musavi an achter Stelle gut vertreten.Sigi Herndler in 39:11 min Gesamt-Dritte bei den FrauenSepp Schwarzer holt Landesmeistertitel M75 in 50:31 min3. Platz Team-Wertung Frauen für Sigi Herndler, Andrea Gruber und Nici Kaspar2. Platz Andrea Gruber W40 in 47:05 min3. Platz Nicole Kaspar W35 in 48:15 minFeine Läufe von Carolina Hasenleithner in 50:23 und Franz Josef Platzer in 41:49 min in der Allgemeinen Klasse6. Platz Reswan Nazari 5 km U18 in 20:32 min8. Platz Ali Musavi 5 km U18 in 23:53 min