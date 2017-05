hairstyling im Turnsport

14.05.2017, 22:16 Uhr

Unser fünf Mannschaften:2. Platz Basisstufe gemischt AK13: Tabea Hochhauser, Karoline Sperrer, Frans Leppers3. Platz Basisstufe gemischt AK15: Nina Scharl, Klara Plaichinger, Moritz Höritzauer8. Platz Basisstufe weiblich AK14: Jordana Kettwig, Natalie Leonhardt, Cecile König, Madlen Jäckel4. Platz Basisstufe weiblich AK12: Hannah Plaichinger, Ezther Darzsacz, Marie Jaksch2. Platz Basisstufe männlich Ak13: Paul Schwarz, Emil Spernbauer, Jakob Kinbacher

Das aufgebaute WLAN in der Stadthalle hatte viel Datenverkehr. Alle Wertungen wurden von den Kampfrichtern direkt via Internet in das Berechnungsprogramm des ÖTB OÖ mit den mitgebrachten Tablets eingetragen. Damit ist die Auswertung, der Urkundendruck nach der Eingabe der letzten Wertungen innerhalb 15 Minuten möglich. Die Wettkampfadministratorin Anna Grassegger vom Turnverein St. Valentin hatte alles im Griff.Das Zusammenarbeiten mit den Funktionären des Österreichischen Fachverbandes für Turnen OÖ war heuer wegen der hohen fachlichen Kompetenz der Verantwortlichen vom Turnverein St. Valentin besonders angenehm.Die Siegerehrungen wurden durch Bürgermeister Wolfgang Veits, den Verbandspräsidenten Helmut Kranzlmüller und Ehrenobmann Heri Lacheiner und dem Organisationsteam durchgeführt.Das Kuchenbuffet der Gymnastikdamen und die Versorgung durch den Hallenwirt machten für die Besucher im schönsten Sporthallenfoyer Österreichs den Aufenthalt sehr angenehm.Das Organisationsteam um Jürgen Mitterhauser und Theresa Gansterer, St. Valentin wurde von vielen aus ganz Oberösterreich angereisten immer wieder gelobt. Die Teilnehmer kamen aus den Dachverbänden des ASVOÖ und damit aus dem ÖTB OÖ, Sportunion OÖ und ASKÖ OÖ.