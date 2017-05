Hans Hufnagl qualifiziert sich für Europameisterschaft

02.05.2017, 07:41 Uhr

Die niedrige Wassertemperatur im Ebersdorfer See von 12,7 Grad bewirkte eine Schwimmstreckenverkürzung. Daher standen nur 500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen am Programm. Zusätzlich verschärfte starker Wind auf der Radstrecke die Bedingungen.Mit dem Sieg in der Klasse M60 schaffte Hufnagl auch die Qualifikation für die Triathlon-Europameisterschaft, die im Juni in Kitzbühel stattfindet.