Kirchdorfer Tennis-Bundesligamannschaft verstärkt sich mit Top-Spielern

10.05.2017, 09:50 Uhr

Die Meisterschaft beginnt für die Kirchdorfer am Samstag, 20. Mai 2017 mit einem Derby auswärts gegen UTC Casa Moda Steyr. Am 25. Mai (Christi Himmelfahrt) kommt es zum ersten Heimspiel gegen den Aufsteiger in die 1. Bundesliga, dem TC Harland.Samstag, 3. Juni ab 11 Uhr: TC Sparkasse Scheibbs 1 – TC KirchdorfMontag, 5. Juni ab 11 Uhr: TC Kirchdorf – 1. Klosterneuburger TV 1