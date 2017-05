Mountainbike-Downhill Staatsmeisterschaft am Wurbauerkogel

07.05.2017, 12:17 Uhr

Der Countdown läuft

WINDISCHGARSTEN (sta). Es sind nur noch wenige Tage bis der Startschuss zur Oberösterreichischen Landesmeisterschaft und Österreichischen Staatsmeisterschaft im Downhill in der Sportarena Pyhrn-Priel fällt. Am 13. und 14. Mai 2017 stürzen sich die besten Downhill Fahrer mit Karacho die actionreiche und technisch anspruchsvolle „Black Widow“ Downhill-Strecke am Wurbauerkogel hinunter. „Auf unsere Gäste warten spektakuläre Rennen zwischen Pumptrack und Wallride; und natürlich ein vielfältiges Rahmenprogramm“, freut sich DI Markus Mair, Geschäftsführer der Touristische Freizeiteinrichtungen Pyhrn-Priel GmbH.25 Jahre nachdem am Wurbauerkogel die letzten Downhill-Rennen ausgetragen wurden, ist es nun nun wieder so weit: Bei den MARK Downhill am Wurbauerkogel presented by Industriellenvereinigung Oberösterreichs geht die Elite der Downhiller nicht nur im Kampf um den Landes-, sondern auch um den heiß begehrten Staatsmeistertitel an den Start.Die Landesmeisterschaften starten am Samstag, 13. Mai 2017 um 14 Uhr. Am Sonntag, 14. Mai 2017 gehen die besten Downhiller dann um den Staatsmeistertitel ins Rennen. Beginn ist auch hier um 14 Uhr.Auch Matthias Berger vom Gebirgsradverein Windischgarsten geht an beiden Tagen ins Rennen. „Die Downhill-Strecke am Wurbauerkogel ist eine der anspruchsvollen in ganz Österreich“, fiebert der 20-jährige der Veranstaltung entgegen. Er tritt unter anderem gegen den Vorjahres-Staatsmeister und damit Titelverteidiger Fabio Wibmer aus Osttirol an.Die Downhill-Strecke am Wurbauerkogel mit ihren Wurzelpassagen und Steinfeldern sorgt nicht nur bei Bikern, sondern auch bei Zuschauern für gehörigen Nervenkitzel. Neben erstklassigem Renngeschehen wartet auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Dazu zählen eine Ausstellung der neuesten Bike- und E-Bike-Modelle sowie der aktuellen E-Mobilen von Renault und Isuzu. Im Ortszentrum von Windischgarsten werden und kostenlose Bike-Checks angeboten. In der Fanzone beim Roadgap auf halber Strecke wird man bei Musik und Getränken mit den neuesten Informationen zum Rennverlauf versorgt. Am Samstagabend wird bei der Downhill-Party ausgelassen gefeiert.Wer wird das rot-weiß-rote Siegertrikot und die Medaille in Gold mit nach Hause nehmen und sich Austrian Champion 2017 nennen dürfen? Seien auch Sie dabei, wenn sich die schnellsten Downhill-Racer Österreichs, die auch vor zwei Meter hohen Drops und extrem steilen Abfahrten nicht zurückschrecken, mit Vollgas den Wurbauerkogel hinunterstürzen. Der Eintritt für Besucher ist frei.

Mit der neuen Pyhrn-Priel BikeCard kann man Downhill-Feeling und Singletrail-Erlebnis jetzt auch selbst genießen – und das den ganzen Sommer lang. Die Karte ermöglicht den kostenlosen Biketransport bei den Bergbahnen Wurbauerkogel, Wurzeralm und Hinterstoder. Außerdem inklusive: Alle Leistungen der Pyhrn-Priel SaisonCard. Details: www.pyhrn-priel-card.at