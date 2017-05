"Nichtabstieg ist unser Ziel"

02.05.2017, 14:21 Uhr

Steinbacher Tischtennisspieler schwimmen auf einer Erfolgswelle

STEINBACH/ZIEHBERG (sta). Die Tischtennisspieler der Union Steinbach am Ziehberg feiern den Meistertitel in der 1. Klasse Wels/Kremstal vor Pettenbach 4 und steigen in die Bezirksklasse auf.Sektionsleiter Gerhard Pramhas: "Tischtennis ist in Steinbach wieder in. Wir setzten auf unseren Nachwuchs, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das Jugendtraining wird von Gerald Gegenleitner abgehalten, im gebührt mein Dank. Auch unser Nachwuchs ist aktuell Tabellenführer in der Meisterschaft und ab Herbst werden wir mit einer dritten Mannschaft bei den Erwachsenen in den Meisterschaftsbetrieb einsteigen." Bester Einzelspieler in der abgelaufenen Meisterschaft unter den 54 Startern war der Steinbacher Michael Lachberger. Platz drei belegte Sektionsleiter Gerhard Pramhas. Der Aufstieg wurde beim Sponsor im Gasthaus Pfandl in Pettenbach gebührend gefeiert. Pramhas: "Unser Ziel für kommende Saison ist, dass wir nicht gleich wieder absteigen und uns in der Liga halten."