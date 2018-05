NMS Pettenbach wieder Bezirkssieger der Fußball-Schülerliga

04.05.2018, 06:54 Uhr

Der Lohn für den Bezirkssieger ist der Aufstieg in das Regionsturnier, das am 16. Mai in einem Dreierturnier gegen die Sieger der Bezirke Gmunden und Wels Land ausgetragen wird. Im letzten Jahr konnten Pettenbachs Kicker auch diese schwere Hürde nehmen.Fotos: Sparkasse OÖ/Frank Haas