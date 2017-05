09.05.2017, 14:21 Uhr

Nußbacher Faustballerinnen starten souverän gegen Wels.

NUSSBACH (sta). Trotz anfänglichen Schwierigkeiten sich auf Boden und Wind einzustellen, holten die Mädels der Union Nußbach die Partie mit einem souveränen 4:0. Die Sätze starteten immer zu Gunsten der Heimmannschaft, doch Nußbach blieb dran und wendete das Blatt in jedem Satz."Heute war es wirklich nicht einfach zu spielen, aber das ist sowieso für beide Mannschaften gleich. Wir haben alles in allem um den Tick konstanter gespielt als Wels. Es war aber noch nicht das, was wir können. Bis zur letzten Runde gegen Urfahr müssen wir uns auf jeden Fall steigern.", analysiert Angreiferin Ines Lugerbauer den heutigen Sieg. Nächste Woche geht es erst einmal gegen ASKÖ Laakirchen Papier.4:0 (7:11/7:11/7:11/6:11).