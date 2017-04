24.04.2017, 08:39 Uhr

Tabellenletzer aus St. Martin war in der Cool & Fair Arena die klar bessere Mannschaft

MICHELDORF (sta). Die Gäste waren in allen Belangen überlegen. "St. Martin hat unverdient verloren", so Micheldorfs Coach Almir Memic. Der schmeichelhafte 1: 0 Sieg ist Dejan Javorovic zu verdanken, der in der 80. Minute einen Freistoß versenkte.Micheldorf steht in der Tabelle der OÖ Liga auf Platz sechs. Nächstes Spiel: 28. 4 (19 Uhr): FC Wels : Micheldorf