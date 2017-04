SIEG und Niederlage für Sportkegler

23.04.2017, 22:32 Uhr

Bundesliga verliert in Wels - Landesliga feiert Meistertitel

Die Bundesliga-Kegler des SV GW Micheldorf mussten bei Polizei Wels eine empfindliche Niederlage einstecken. Gegen die sehr heimstarken Welser verlief allerdings bereits der Start sehr unglücklich für die heimischen Sportkegler, denn beide Punkte mussten sehr knapp den Gastgebern überlassen werden. Die Kremstaler kämpften, doch angeführt vom überragenden Legionär aus Tschechien, Dvorak Jiri (652 Kegel), waren die Kegler aus Wels nicht zu bezwingen. Damit haben die heimischen Sportkegler leider keine Chance mehr auf den Meistertitel.(Kaiblinger 599, Wögl 596, Langabuer/Bernögger 569, Futschik 535, Völkl 506, Bruckner 503)Trotzdem haben die Grün Weißen einen Grund zum Feiern, den die zweite Mannschaft feierte mit einem Sieg im letzten Spiel (4:2 bei Linz AG) den Meistertitel in der Landesliga Mitte, und steigt somit auf in die OÖ-Liga (höchste Spielklasse in OÖ)Am 29.April ist das letzte Bundesligaspiel zu Hause gegen KSK Kremstalerhof. Der SV GW Micheldorf möchte sich mit einer guten Leistung bei seinen Fans bedanken!