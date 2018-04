Spitzentennis in Kirchdorf

27.04.2018, 07:57 Uhr

Der Tennisclub (TC) Kirchdorf startet am 10. Mai gegen den TC Gleisdorf in die neue Bundesliga-Saison.

KIRCHDORF (sta). Spitzentennis zum Nulltarif bekommen die Tennisfans am 10. Mai ab 11 Uhr auf der Tennisanlage der Bezirkshauptstadt geboten. Der TC Gleisdorf aus der Steiermark kommt mit seinem Star Sebastian Ofner nach Kirchdorf.Markus Egger, Mannschaftsführer der Kirchdorfer: "Unser Ziel ist es, das Final Four zu erreichen. Haushoher Favorit ist für mich die Mannschaft aus Irdning, die mit den Davis Cuppern Jürgen und Gerald Melzer, sowie Dennis Novak antreten. Egger (35) ist seit neun Jahren Teil der Kirchdorfer Mannschaft und Liebling der Fans. "Ich spiele gerne für Kirchdorf. Im Club herrscht eine familiäre Atmosphäre und die Unterstützung für uns Spieler ist riesig. Wir sind ein eingespieltes Team. Darum halten wir uns auch seit Jahren in Österreich an der Spitze. Bedanken möchte ich mich auch bei unseren Sponsoren und bei 'Flo' Reinhart" für die letzten Jahre als Mannschaftsführer."

Weltklasse bei freiem Eintritt





Das Kirchdorfer Bundesliga-Team

Die Nummer 1 der Kirchdorfer ist Blaz Kavcic aus Slowenien. Er war die Nummer 68 der Weltrangliste. Der Weißrusse, Uladzimir Ignatik ist aktuell die Nummer 150 der Welt und fixer Bestandteil der Kirchdorfer Mannschaft, sowie der österreichische Davis-Cupper, Philipp Oswald, der im ATP-Ranking im Doppel in den Top-50 liegt. "Ich hoffe, dass uns die Tennisfans unterstützen. Die Liga bietet viele Topspieler, die in den großen Stadien der Welt gespielt haben", so Egger. Die Kirchdorfer Mannschaftsaufstellung findet man unter meinbezirk.at/2540253.Den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierte der TC Kirchdorf 2015 mit dem Gewinn des österreichischen Meistertitels.1. Blaz Kavcic, Slowenien2. Uladzimier Ignatik, Weißrussland3. Blaz Rola, Slowenien4. Jan Satral, Tschechien5. Lucas Miedler, Österreich 6. Pascal Brunner, Österreich7. Jan Mertl, Tschechien8. Peter Heller, Deutschland9. Tom Kocevar-Desman, Slowenien10. Philipp Oswald, Österreich11. Marco Mirnegg, Österreich12. Markus Egger, Österreich13. Peter Miklusicak, Slowakei14. Josef Jakovljevik, Österreich15. Nico Bertignoll, Österreich