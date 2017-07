TC Kirchdorf schafft Sensation

18.07.2017, 15:16 Uhr

Damenmannschaft holt sich zum ersten Mal den Landesmeister-Titel

Erstes Jahr in höchster Liga

KIRCHDORF (str). Am Beginn der Saison war das Ziel der Damenmannschaft des TC Kirchdorf noch der Klassenerhalt. Jetzt haben sie die Sensation geschafft und können sich Landesmeisterinnen nennen.Zuzana Linhova, Kristina Mrazova, Valentina Cernkovic, Katharina Schnabl, Eva Vorderwinkler, Sabrina Kniewasser, Magdalena Schäfer und Mannschaftsführerin Melanie Cecon spielten dieses Jahr zum ersten Mal in der höchsten Liga. Doch schon am fünften Spieltag stiegen die Damen aus Kirchdorf immer mehr zum möglichen Titelkandidaten auf. Zwei Runden vor Schluss hatten sie sich an die Tabellenspitze der Oberösterreich-Liga gekämpft. Mit zwei Galaauftritten in Gmunden (6:1) und zuletzt am Samstag zu Hause im Bezirksderby gegen den SV Molln (7:0) war ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen.Dass eine Damenmannschaft des TC Kirchdorf die Nummer Eins Oberösterreichs ist, ist bisher in der Vereinsgeschichte noch nicht vorgekommen. Doch die Kirchdorferinnen geben sich mit diesem Erfolg noch nicht zufrieden, sondern peilen im Herbst den Aufstieg in die 2. Damen-Bundesliga an. Zur selben Zeit kämpft die Herrenmannschaft des TCK im Final4 um den Staatsmeistertitel. Die Hoffnung, dass gleich zwei Mannschaften des selben Vereins aus Kirchdorf im nächsten Jahr in der Bundesliga spielen, ist also so groß wie nie.

Viel zu feiern beim TCK

Auch für andere Mannschaften des Vereins gab es heuer Grund zum Feiern. So schaffte die Damenmannschaft 2 den Aufstieg in die Landesliga, die Herrenmannschaft 3 den Aufstieg in die Bezirksliga und die Herrenmannschaft 35 erreichte die Landesliga.