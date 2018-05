Traditionsderby im Almtal 1999 und 2018

03.05.2018, 19:21 Uhr

Zwischen der Union Pettenbach und der ASKÖ Vorchdorf folgt am kommenden Mittwoch das zweite Traditionsderby nachdem Match in der Herbstrunde. Die letzten Begegnungen fanden im Jahr 1999 statt. Nun ist es wieder so weit.

Die Begegnung zwischen der Union Pettenbach und der ASKÖ Vorchdorf steigt kommenden Mittwoch dem 09.05. in der ROBEX-ARENA in Pettenbach. Anstoß ist um 19:30 Uhr. Im Hinspiel gewann der ASKÖ vor heimischen Publikum klar mit 4:0. Vor etwa 1100 Besuchern war die damals noch Topalovic-Elf um einiges Effizienter. Doch mittlerweile stehen die Dinge etwas anders. Die Klug-Elf aus Pettenbach konnte zuletzt den Tabellenführer der SV Viktoria Marchtrenk drei Punkte abknöpfen und tankte so frisches Selbstvertrauen. Die Aitzetmüller-Elf aus Vorchdorf hingegen blickt bislang auf ein durchwachsenes Frühjahr. Unter dem neuem Trainer gab es bisher lediglich zwei Siege, bei vier Niederlagen und einem Remis.

Waukis Truppe überrannte inferiore Vorchdorfer mit 5:1 – 14.03.1999

Die damalige Siegerelf der Pettenbacher:

Die damalige Elf der ASKÖ Vorchdorf:

„Waukis Truppe überrannte inferiore Vorchdorfer mit 5:1“, so lautete der damalige Titel. Der damalige Goalgetter der Union Pettenbach, Thomas Rumpl, musste damals von Patrick Zehetner ersetzt werden. Dieser zeigte mit einem Triplepack in der Partie gegen Vorchdorf auf. Die Führung ging allerdings einem Eigentor voraus. Den zweiten Treffer erzielte dann Zehetner mit einem Freistoß aus gut 25 Metern. Im Anschluss vergaben Sehic, Waldhör und Strassmair gute Chancen auf Seiten der Pettenbacher. Zehetner verwandelte eine Freistoßflanke in der 40. Minute zum 3:0. Nachdem Seitenwechsel verwertete Zehetner erneut, nach einem Zuspiel von Waldhör. Waldhör traf im Anschluss nur die Stange. Im Anschluss fehlte der letzte Nachdruck und so kamen die Gäste aus Vorchdorf zum Anschlusstreffer. 4:1 nach 57. Spielminuten für die Pettenbacher, damals Tabellenführer zu diesem Zeitpunkt. Den Schlusspunkt setzte Fahil Sedic, der ein Elferfoul an Walter Waldhör verwandelte. Endstand 5:1 für die Union Pettenbach. Ein Detail am Rande: Der damalige Ex-Spielertrainer Harald Aitzetmüller feierte ein Comeback in der Reserve der damaligen Reserve.Manfred Tiefenthaler, Patrick Zehetner, Hans-Jürgen Waldenhofer, Rainer Braunegger, Gerhard Etzenberger, Christian Stadler, Günter Strassmair, Manfred Stadler, Ekrem Osmanagic, Fadil Sehic, Walter Waldhör (Spielertrainer)Peter Wiesel, Thomas Kubista, Peter Hinterreitner, Gabor Reszavölgyi, Günter Schilcher, Reinhard Sonntag, Wolfgang Ecklbauer, Gerald Prielinger, Cjaba Nagy, Kurt Frühwirth, Gerald Kotek, Trainer Josef Pürstinger