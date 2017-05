TuS behält im Krimi die Oberhand

15.05.2017, 08:04 Uhr

Nach einer unschönen Szene, die zurecht in Gelb mündete, raffte sich Vöcklabruck auf und sah nach dem Gewinn der nächsten beiden Sätze wie der sichere Sieger aus, ehe der TuS bei Gleichstand im sechsten Satz mit Kronsteiner einen frischen Hauptangreifer ins Spiel brachte, der bei einsetzendem Regen den Sieg festigte. „Der Sieg war knapp aber sicher nicht unverdient, vor allem in der Abwehr sind wir besser gestanden“, so Coach Winterleitner, der die Performance von Laurenz Hübner hervorhob. Zudem sei der TuS im Angriff mit mehr Varianten ausgestattet gewesen, die schlussendlich den Ausschlag gaben. Nach dem Erfolg bleibt der TuS auf Rang 3, ehe kommenden Samstag der nächste Schlager in Freistadt folgt.Mit gänzlich geänderter Aufstellung – Kyle Ejsmont erstmals am Rückschlag, Thomas Kohlmannhuber am Service, Richie Huemer neben Sebastian Meissinger und Benne Sinnhuber als Abwehrspieler – ging Coach Kastler ohne große Erwartungen ins Auswärtsspiel gegen Höhnhart. „Wir haben ordentlich gekämpft und auch zwei Sätze gewinnen können“, meint auch der einzige Routinier Georg Kerbl. Damit steht der TuS zur Zeit auf Rang 2 im Abstiegs-Play-Off der 2. Bundesliga.