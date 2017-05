Weltbeste Footgolfer kicken in Pyhrn-Priel

03.05.2017, 11:50 Uhr

Austrian Footgolf Open von 19. bis 21. Mai 2017

Mehr Informationen und Anmeldung: www.oefgb.at

Mit den Austrian Footgolf Open von 19. bis 21. Mai 2017 kommt die internationale "Champions League" der Footgolfer nach Windischgarsten und damit in die Sportarena Pyhrn-Priel. Mehr als 200 Starter aus aller Welt spielen dabei um ein Preisgeld von über 12.000 Euro. Und jeder kann mitspielen.Rund 15 Nationen sind es, die bei den Austrian Footgolf Open an den Start gehen werden. Dazu zählen Teams aus Irland, Holland, Italien, den USA und Argentinien. Startberechtigt sind auch heimische Footgolf-Teams.Bei den Austrian Footgolf Open wird ein 36-Loch Turnier gespielt. Auch eine Welcome-Party steht am Programm. Organisiert wird die Veranstaltung vom Österreichischen Footgolf-Bund ÖFGB.Neu und innovativ: Die Trendsportart Footgolf stammt aus England und den USA und wird auf einem Golfplatz gespielt. Anstelle eines Golfballes kommt ein Fußball zum Einsatz. Ziel des Spiels ist es, diesen mit so wenigen Schüssen wie möglich in überdimensionale Golflöcher einzulochen.