Zitterpartie in Weiz: Baumschlager rettet trotz Defekt Platz zwei und wahrt Titelchance

23.07.2017, 16:31 Uhr

Mit Platz zwei bei der Rallye Weiz, dem fünften von sieben Läufen zur Österreichischen Meisterschaft, wahrt Raimund Baumschlager die Chance auf den Meisterschaftstitel 2017.

ROSENAU. Baumschlager lieferte den späteren Sieger Hermann Neubauer über weite Strecken einen harten Kampf und hatte nach Sonderprüfung zehn und vier Sonderprüfungsbestzeiten nicht einmal 14 Sekunden Rückstand auf den Titelverteidiger.Doch auf der vorletzten Prüfung spitzte sich die Rallye aus der Sicht des Rosenauers dramatisch zu. Ausgerechnet auf der Power Stage warf Baumschlager ein Bremsdefekt aus der Bahn. „Gleich zu Beginn der Sonderprüfung 13 war der Bremskreis auf der Hinterachse, vermutlich durch einen Stein, lahmgelegt. Ich hörte einen lauten Knall und habe kurzfristig überlegt stehen zu bleiben, habe mich aber dann nur mit der vorderen Bremsachse durchgekämpft“, so der Rekordstaatsmeister, der dadurch alleine auf dieser Sonderprüfung über eine Minute auf den späteren Sieger verlor und darüber hinaus wertvolle Punkte, die es für die drei Schnellsten auf der Power Stage zu vergeben gibt. Nachdem der Schaden vor der 14. und letzten Sonderprüfung nicht behoben werden konnte, musste Baumschlager 9,8 km nur mit der Vorderbremse zurücklegen „Leider hat uns hier einfach etwas Glück gefehlt. Bis zum Schluss habe ich gezittert und gebetet, dass wir die Rallye überhaupt zu Ende fahren können und bin nun mit dem Ergebnis mehr als zufrieden“.



Aktueller Stand ORM 2017:

Bis zu dem Milieu mit der Bremse, konnte das Duo Baumschlager/Winklhofer im VW Polo R WRC ordentlich aufzeigen: „Das Auto funktionierte ausgezeichnet. Ein riesen Danke gilt vor allem meinem gesamten Team, das mir das Fahrzeug großartig abgestimmt hat“, so der Routinier, der nun mit fünf Punkten Rückstand auf Mayr-Melnhof und 14 Punkten auf Neubauer, auf Platz drei in der Meisterschaft liegt.Die ORM geht nun in die Sommerpause und wird am 29.September mit der Skoda Rallye Liezen fortgesetzt.1. Hermann Neubauer 81 P.2. Niki Mayr-Melnhof 72 P.3. Raimund Baumschlager 67 P.