Frau in der Wirtschaft organisiert eine Exklusivführung durch die Landesgartenschau

28.04.2017, 10:09 Uhr

Dienstag 09.05.2017 | 17:30 Uhr | Kassa Stiftshof Kremsmünster

BEZIRK (sta). Die Bezirksgruppe von Frau in der Wirtschaft macht mit einer Exklusivführung Lust auf die nunmehr eröffnete Landesgartenschau in Kremsmünster. Zwei Unternehmerinnen, Karoline Postlmayr (Karolines Kräuterschatz) und Karin Rußmair (Lady Vital Kremsmünster) geben beim sogenannten „Feigenhaus“ praktische Tipps, um fit in die Landesgartensaison zu starten. Der Abend klingt im Heurigen bei frühlingshafter Kulinarik aus.

Die OÖ Landesgartenschau Kremsmünster ist ein regionaler Impulsgeber. Bis Ende Oktober sind Blumen, Gartengestaltungen und Kräuter die oberösterreichischen Hauptattraktionen in Kremsmünster. Insgesamt drei Gartengelände (Stift, Markt und Schloss) wurden gestaltet. „Welcher Aufwand sich dahinter verbirgt, welche organisatorischen Herausforderungen bewältigt werden müssen, das und vieles mehr ist Inhalt dieses Landesgartenschau-Abends. Wir werden diese Veranstaltung aber auch nutzen, um praktische Tipps und Tricks um fit in die bevorstehende Landesgartensaison zu starten, zu erhalten,“ so die Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, Claudia Polz.Mag. Karin Imlinger-Bauer, die Geschäftsführerin dieser Landesgartenschau wird einen ganz besonderen Blick hinter die Kulissen geben. In diesem Zusammenhang findet eine Führung durch das Gelände „Stift“ statt.Zum Heurigen beim Feigenhaus - ein Gartendenkmal von europaweiter Bedeutung, das aufwendig renoviert und in den Zustand von 1929 gebracht wurde - lädt die Bezirksgruppe ein.Karoline Postlmayr (Karolines Kräuterschatz) und Karin Rußmair (Lady Vital Kremsmünster) werden dort ihre Unternehmen präsentieren. Damit verbunden sind Tips für das „sportlich und gesund bleiben“.Wie bei alle Frau in der Wirtschaft Events wird die Möglichkeit geschaffen, das persönliche Netzwerk auszubauen. Bei einer frühlingshaften Kulinarik werden interessante Gespräche geführt.Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl!Anmeldung bis 8. Mai 2017 unter veranstaltung@wkooe.at oder telefonisch unter 05-7000-7057.