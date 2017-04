High-Tech-Zylinder aus Spital am Pyhrn

27.04.2017, 08:48 Uhr

Die Firma Mark in Spital

/Pyhrn produziert seit 1920 Metall-Tiefziehteile. Eine neue Idee – Hydraulikzylinder in Leichtbauweise – führte 2008 zur Gründung der Mark Hydraulik GmbH. Dank verschiedenster Entwicklungen sind die Hydraulikzylinder um bis zu 70 Prozent leichter als herkömmliche Zylinder. So können die Zylinder in besonders gewichtssensiblen Anwendungen verwendet werden. Unter anderem können bei Kränen durch die Gewichtseinsparung größere Reichweiten erreicht werden. Die Zylinderrohre werden in einem patentierten Verfahren aus Carbonfasern hergestellt. Am Foto: Rudolf Mark (li.) mit Wirtschaftslandesrat Michael Strugl.