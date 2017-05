Mark Metalltechnik auf Industrie-Messe Hannover

04.05.2017, 16:59 Uhr

Auf der „Messe Industrie Hannover 2017“ begrüßte Rudolf Mark unter anderen Landesrat Michael Strugl und Industrie-Spartenobmann der WKO OÖ Günter Rübig am Gemeinschaftsstand der WKO.

„Wir sind in der Automobil-Industrie angekommen“, so Rudolf Mark, Geschäftsführer der Mark Holding bzw. Mark Metalltechnik. Das Unternehmen produzierte bis Anfang der 1980er Schuhösen und konnte nur durch seine findigen Ingeneure auf ähnlich gefertigte Teile von Motor-Kupplungen umsatteln, als das Geschäft mit den Ösen nicht mehr so zukunftsträchtig schien. Heute ist Mark besonders stolz auf seine einzigartige Tiefzieh-Technologie, die das Familienunternehmen unentbehrlich für viele Größen der Automobilindustrie macht.

Neues Werk in Spital

70 Millionen Euro konnte die Mark Holding GmbH 2016 umsetzen, die 100 Millionen Marke soll spätestens zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2020 erreicht sein. Am 18. Juni eröffnet das neue Werk in Spital am Pyhrn – 120 zusätzliche Arbeitsplätze in der Region sind damit gesichert.