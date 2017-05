Neuer Wirtschaftsbund-Obmann

08.05.2017, 08:58 Uhr

In der Wirtschaftsanalyse zeigte Aitzetmüller Wirtschaftsdaten aus Spital am Pyhrn und wies auf starken Kaufkraftabfluss in die benachbarten Ballungszentren hin. Aber auch Standort-Stärken wurden thematisiert: „Eine Vielzahl an Unternehmen in der Metall- & Kunststoffbranche verschafft den ArbeitnehmerInnen und Angestellten in unserem Bezirk im Oberösterreichvergleich ein überdurchschnittlich hohes Einkommen. Das ist für unseren Lebens- & Wirtschaftsstandort ein sehr erfreulicher Indikator“, so Aitzetmüller. Gleichzeitig berichtet der Wirtschafsbund Bezirksobmann aber auch über ausufernde bürokratische Auflagen und damit verbundene Hemmnisse bei der Entwicklung vieler bestehender, aber auch neuer Unternehmensgründungen. Die Jahreshauptversammlung war auch Anlass, langjährige Mitglieder zu ehren: Wolfgang Schürrer wurde für 40 sowie Gerhard Heidlmair für 25 Mitgliedsjahre geehrt.