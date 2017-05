OÖVP-Arbeitnehmerbund ÖAAB zum „Tag der Arbeit“ am 1. Mai:

02.05.2017, 14:44 Uhr

„Danke an alle Fleißigen im Bezirk Kirchdorf!“

BEZIRK (sta). Der „Tag der Arbeit“ am 1. Mai steht beim ÖVP-Arbeitnehmerbund ÖAAB traditionell im Zeichen des Dankes an alle tüchtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land. „Statt bei Aufmärschen Klassenkampf zu betreiben, haben wir auch heuer jene besucht und mit einer kleinen Stärkung überrascht, die an diesem Tag Dienst versehen und so zum Funktionieren unserer Systeme auch an Feiertagen beitragen“ so ÖAAB-Bezirksobmann Bürgermeister Helmut Hechwarter im Rahmen der Besuche zahlreicher Einrichtungen im Bezirk, darunter Rotes Kreuz, Altenheime, Polizeistationen aber auch Gastronomiebetriebe. „Ihnen und allen weiteren fleißigen und hoch motivierten Landsleuten gebührt nicht nur heute unser Dank“, so Hechwarter, „sie tragen einen großen Teil zum Erfolgsweg des Arbeits- und Wirtschaftsbundeslandes Oberösterreich bei“

Für den ÖAAB steht auch weiterhin der Einsatz für eine faire und menschliche Arbeitswelt im Mittelpunkt. „Es muss sich ganz einfach auszahlen, wenn man jeden Tag aufsteht und hart arbeitet. Wir bemühen uns daher um die dringend notwendige Abschaffung der schleichenden Steuererhöhung durch die kalte Progression, eine sinnvolle Weiterentwicklung der Arbeitszeit im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und eine vernünftige Gestaltung der wertvollen Sozialleistungen als Hilfe für jene, die sie dringend brauchen“, so Helmut Hechwarter, der einmal mehr klarstellt: „Es braucht einen spürbaren Unterschied zwischen Einkommen aus Arbeit und der Mindestsicherung. Das ist ganz einfach eine Frage der Gerechtigkeit und der Motivation, einer geregelten Arbeit nachzugehen!“