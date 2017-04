Pyhrn-Priel Pensionen ausgezeichnet

28.04.2017, 09:45 Uhr

Höchste Edelweiß-Auszeichnung für weitere fünf Privatunterkünfte in der Region Pyhrn-Priel

PYHRN-PRIEL (sta). Am 26. April wurden fünf Privatunterkünfte in der Region Pyhrn-Priel kategorisiert: das Ferienhaus Hirschnest in St. Pankraz, das Wildrosenhaus zum Gleinkersee in Roßleithen sowie das Haus Kniewasser, das Haus Toni und die Stegerhütte in Hinterstoder.Besonders erfreulich: Alle fünf Betriebe erhielten vier Edelweiß und damit die höchste Qualitätsauszeichnung für Privatunterkünfte.Die Kategorisierung von Privatunterkünften mit Edelweiß erfolgt nach österreichweit gültigen Kriterien und auf freiwilliger Basis. Mit vier Edelweiß werden erstklassige private Pensionen mit sehr komfortabler, harmonischer Ausstattung ausgezeichnet. Diese Unterkünfte entsprechen gehobenen Wohnansprüchen.