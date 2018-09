Raiffeisenbank Wartberg wieder mit dem Pegasus-Award ausgezeichnet

19.09.2018, 19:28 Uhr

Die Raiffeisenbank Wartberg an der Krems wurde am 17.09.2018 erneut mit dem Pegasus-Award 2017 in Silber ausgezeichnet. Nach dem Erhalt des Pegasus in Bronze in den Jahren 2015 und 2016 ist dies bereits die dritte Auszeichnung in Folge.

WARTBERG. „Diese erfreuliche Platzierung ist für die Raiffeisenbank Wartberg an der Krems eine Bestätigung für die großartige Arbeit unserer Mitarbeiter und sie zeigt uns, dass wir mit unserer Geschäftspolitik auf einem erfolgreichen Weg sind“, so Walter Huemer und Johannes Meiseleder, die Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Wartberg.Der Raiffeisen-Pegasus ist eine Auszeichnung für die besten Raiffeisenbanken in Oberösterreich, bei dem neben betriebswirtschaftlichen Kriterien und Wachstum auch die regionale Marktpositionierung der Raiffeisenbanken gewertet wird. Der begehrte Award wurde anlässlich einer Festveranstaltung im Linzer Design Center von Aufsichtsratspräsidenten Jakob Auer und Generaldirektor Heinrich Schaller überreicht.